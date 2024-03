Primo Novak Djokovic, secondo Jannik Sinner. Oggi la classifica virtuale Atp dice che c’è un italiano al secondo posto del ranking mondiale del tennis. È una posizione ancora virtuale, perché a riscrivere ufficialmente la classifica sarà il Masters 1000 di Indian Wells in programma da mercoledì 6 marzo sul cemento californiano. Dopo l’intermezzo post Australian Open, la stagione del tennis entra definitivamente nel vivo con il “Sunshine Double“: prima Indian Wells, poi l’altro Masters 1000 di Miami, in Florida. Il sogno americano di Sinner è uscire da questa doppietta con il numero 2 stampato accanto al suo nome, completando l’operazione di sorpasso nel ranking ai danni di Carlos Alcaraz. Che poi significherebbe fare leggermente meglio di un anno fa, quando l’azzurro a Indian Wells uscì in semifinale proprio contro Alcaraz e a Miami perse la finale contro Daniil Medvedev.

Adesso Sinner si trova virtualmente davanti ad Alcaraz di 105 punti. Lo spagnolo infatti perderà i mille punti della vittoria a Indian Wells 2023, mentre all’italiano scadranno i 360 punti della semifinale. L’Atp aggiornerà la classifica al termine del torneo, il prossimo 18 marzo: al di là delle varie combinazioni, a Sinner basterà fare lo stesso risultato o meglio di Alcaraz per ritrovarsi ufficialmente davanti in classifica. Anche se un torneo fallimentare di entrambi potrebbe portare il russo Medvedev al numero 2 del mondo. Ma è chiaro che l’obiettivo del vincitore degli Australian Open non è gufare il suo giovane rivale spagnolo, bensì arrivare nuovamente in fondo a Indian Wells. E magari confrontarsi un’altra volta con Djokovic, che un anno fa non prese parte al Sunshine Double e per questo è certo – salvo scenari clamoroso – di confermarsi numero 1 al mondo almeno fino all’inizio della stagione sulla terra rossa.

Fin qui il 2024 di Sinner è stato perfetto: 12 partite, zero sconfitte. Due tornei vinti su due giocati (lo Slam australiano e l’Atp 500 di Rotterdam), appena 4 set persi su 35 disputati. Numeri mostruosi. Giustamente, l’azzurro ha ridotto al minimo la partecipazione ai tornei dopo il trionfo di Melbourne: non per riposare, bensì per preparare al meglio un tour de force che comincia ora dalla California e che di fatto si concluderà ad agosto con le Olimpiadi di Parigi. In mezzo, poche altre occasioni per tirare il fiato. Un possibile infortunio è sempre dietro l’angolo (un anno fa Sinner si fermò a Barcellona), ma una preparazione adeguata riduce le percentuali di rischio.

Dopo la vittoria a Rotterdam, l’azzurro si è preso altre due settimane di allenamento. Al suo esordio a Indian Wells, il timore principale potrebbe essere un po’ di ruggine da scrollarsi di dosso. Anche se la superficie resta il cemento, dove da ottobre è il tennista più forte di tutti. Ecco, Sinner dovrà mettere in conto pure che prima o poi arriverà nuovamente il momento di una sconfitta. Non può e non potrà vincere sempre. Al momento però si presenta in California da favorito al fianco di Djokovic, che torna a Indian Wells dopo 5 anni. Alcaraz deve ancora riprendersi al 100% dell’infortunio alla caviglia, mentre Medvedev non è parso ancora al meglio a Dubai, dove è uscito in semifinale. È l’occasione per fare anche degli Usa la nuova terra di conquista.

Calendario e orari

Il via al torneo di Indian Wells 2024 è fissato per mercoledì 6 marzo, con l’inizio dei primi turni. Da lunedì 11 marzo il Masters 1000 entra nel vivo, con gli ottavi di finale. I quarti sono in programma giovedì 14 marzo. Poi venerdì le semifinali femminili e sabato quelle maschile. Domenica 17 marzo le due finali. Il programma comincerà ogni giorno alle 20 ora italiana: tra la Coachella Valley (dove si giocano gli Indian Wells) e l’Italia ci sono infatti nove ore di fuso orario. Per seguire Sinner e gli altri azzurri quindi gli appassionati italiani sono costretti alle ore piccole.

Tabellone

Il tabellone di Indian Wells 2024, sorteggiato nella notte italiana tra lunedì e martedì, ha messo sul piatto per Sinner proprio la possibile rivincita in semifinale contro Alcaraz. I due giovani talenti sono entrambi nella parte bassa del tabellone, mentre in alto la teorica semifinale è quella tra Djokovic e Medvedev. L’azzurro, dopo il bye al primo turno, affronterà il vincente del match tra Kokkinakis e Giron. La prima vera insidia agli ottavi, dove potrebbe trovarsi di fronte l’americano Ben Shelton. Ai quarti il possibile incrocio con Rublev o con Tsitsipas. Sfortunato Lorenzo Musetti, che già al secondo turno se la vedrà contro uno tra Van de Zandschulp e Shapovalov.

Primi turni degli italiani

Sinner bye al primo turno, secondo turno contro Kokkinakis o Giron

Musetti bye al primo turno, secondo turno contro Van de Zandschulp o Shapovalov

Arnaldi vs Van Assche

Sonego vs Kecmanovic

Cobolli vs Carballes Baena

Fognini vs Zapata Miralles

Ottavi teorici

Djokovic-Humbert

Ruud-Hurkacz

Medvedev-Dimitrov

Fritz-Rune

Rublev-Tsitsipas

Shelton-Sinner

Zverev-De Minaur

Khachanov-Alcaraz

Dove vederlo in tv

In Italia tutto il Masters 1000 di Indian Wells 2024 viene trasmesso in diretta da Sky Sport e da NOW Tv. Solo gli abbonati alla pay-tv satellitare e alla piattaforma streaming possono quindi guardare live i match di Sinner e colleghi.