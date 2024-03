La Premier League continua a percorrere la strada dell’inclusione e l’ultima notizia, su questo fronte, è la nomina dell’arbitro designato per Crystal Palace–Luton, in programma sabato 9 marzo alle 16: Sunny Singh Gill, 39 anni, è infatti il primo “britannico dell’Asia meridionale a occuparsi di una gara del massimo campionato”, come riportato nel comunicato ufficiale. Sunny Singh Gill ha diretto la sua prima partita della Sunday League, quando aveva 17 anni. Nel 2021, sia lui sia il fratello Bhupinder, guardalinee, sono stati i primi ufficiali di gara di origine indiana in campo nello stesso match, in Championship (la serie B inglese).

Sunny e il fratello devono molto al padre, Jarnail Singh Gill, unico arbitro di calcio ad aver indossato un turbante. Jarnail, nato in India e sbarcato in Inghilterra con la madre e la sorella quando aveva 3 anni, fu designato per Bristol Rovers-Bury Town il 10 agosto 2004, sempre in Championship. Diresse quasi 200 partite in tutte le divisioni fino al ritiro, nel 2010. “Il calcio è sempre stato una cosa di famiglia – le parole di Sunny Singh Gill al sito della English Football League -. Io e mio fratello siamo cresciuti con la passione per il calcio e, come la maggior parte dei bambini piccoli, volevamo solo giocare, ma a casa nostra era un po’ diverso perché, quando andavamo a scuola, sapevamo che nostro padre nel fine settimana sarebbe andato ad arbitrare una partita. Quando era il quarto uomo in Premier e i nostri amici dicevano di averlo visto in ‘Match of the Day'”, questo fatto ci inorgogliva. Alla fine, condizionò le nostre scelte. Vorrei che i giovani, guardando la mia storia, possano dire ‘ehi, posso farcela anche io‘. E mi piacerebbe che anche i genitori di origine indiana pensino la stessa cosa riguardo alle possibilità dei figli”.

Singh Gill, che diresse il suo primo match professionistico nell’agosto 2022, Northampton-Hartlepool di League Two, seguì un primo corso di formazione all’età di 15 anni, ma si prese una pausa tra i 17 e i 23. Non aveva intenzione di continuare, voleva giocare a calcio e fece un provino con il QPR. Alla fine, però, il padre lo convinse che la strada giusta era quella dell’arbitraggio. Si iscrisse alla Middlesex Academy e qui bruciò le tappe. “Finora non ho mai fatto i conti con episodi di razzismo, anche se la presenza di un arbitro di origine asiatica viene sicuramente notata. Se sbagli decisione, sai che ci sarà sempre qualcuno pronto a tirare in ballo la questione delle tue radici”, ha raccontato Sunny, che nella vita privata è guardia carceraria part-time. In campo non indossa il turbante. Lui e il fratello Bhupinder non hanno però rinunciato alla barba. “Ora affronterò una sfida nuova, sicuramente più impegnativa, ma voglio superare anche quest’esame, il più difficile”.

In Inghilterra, negli ultimi anni, la questione dell’inclusione è stata affrontata a trecentosessanta gradi. Si è discusso il tema del numero esiguo di allenatori neri in Premier e nel calcio “prof” in particolare: l’ex difensore dell’Arsenal e della nazionale inglese, Sol Campbell, è stata una delle voci più polemiche. E’ stata anche notata l’esigua presenza di giocatori di origine asiatica, pur ricordando che il calcio solo negli ultimi decenni ha compiuto progressi importanti in quell’area del mondo. Il recente rigurgito di razzismo, coinciso con le stagioni del Covid e la protesta del Black Lives Matters, ha preoccupato le autorità calcistiche. Per questa ragione stanno spingendo forte sull’inclusione, sfruttando tutte le potenzialità possibili. Sunny Singh ha dimostrato di essere un arbitro affidabile. Il suo percorso è stato finora senza macchie e la Premier gli ha affidato Crystal Palace-Luton per garantirgli il maggior supporto possibile. Lo stadio Selhurst Park sorge infatti nell’area periferica di Londra di Croydon. Zona multietnica, dove il 17,5% della popolazione è costituito da asiatici britannici e il 22,6% da neri britannici. Le minoranze etniche di Croydon, in realtà, sono maggioranza: rappresentano il 51,6%. Una scelta mirata, per proteggere il debutto in Premier di Sunny.