“Se quello con Federico è un momento di allontanamento? Vediamo, non so. Dietro qualsiasi mossa io faccio si pensa che ci sia un pool di esperti, non è così. Non è una strategia. Non c’è differenza tra mondo reale e virtuale”. Così l’influencer Chiara Ferragni, ospite di Fabio Fazio a Che tempo che fa sul Nove. “Vuoi un clinex?”, le chiede Fazio poco prima. “No, ce l’ho. Mi avevi detto che mi sarebbe servito, me lo sono portato”, risponde lei, commossa nel vedere i video postati sui social dell’ultimo anno con Fedez, dalla malattia al rapporto con i figli Leone e Vittoria in casa, fino al video di scuse dopo il caso pandoro.