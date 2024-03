Il cancelliere tedesco rompe il silenzio dei leader europei e si schiera contro l’estradizione di Julian Assange negli Stati Uniti. Mentre si attende la decisione della giustizia britannica (l’ultima udienza si è tenuta il 21 febbraio) per Olaf Scholz “sarebbe bene che i tribunali britannici gli garantissero la necessaria protezione, perché deve effettivamente aspettarsi persecuzioni negli Stati Uniti, in considerazione del fatto che ha tradito segreti di Stato americani“.

L’Alta Corte britannica dovrà stabilire se il fondatore di Wikileaks dovrà essere estradato o meno negli Stati Uniti, dove verrà processato per la diffusione di documenti secretati sulle attività militari americane: Assange, che dal 2019 è rinchiuso nel carcere londinese di massima sicurezza di Belmarsh, rischia negli Usa fino a 175 anni di carcere.

Nonostante le numerose manifestazioni a sostegno di Julian Assange (in Italia e nel mondo), la politica soprattutto europea ha sempre evitato di esprimersi. Ma il cancelliere tedesco, invece, oggi entra nel merito della vicenda dicendosi contrario all’estradizione. Lo ha fatto durante un incontro in un centro formativo professionale a Sindelfingen sottolineando anche che “nell’ultimo dibattimento, i rappresentanti degli Stati Uniti non sono stati in grado di garantire ai giudici britannici che l’eventuale pena sarebbe stata entro limiti sostenibili dal punto di vista del Regno Unito”. Scholz pertanto mostra fiducia mentre cresce l’attesa di conoscere la decisione di Londra.

