“Nel giro di poche settimane” avrebbero preso di mira “concretamente” una sala concerti a Bruxelles. Era questo il piano delle quattro persone, tre delle quali minorenni, arrestate in Belgio domenica perché sospettate di essere legate all’estremismo islamico. La procura federale è certa quindi di aver sventato un attentato terroristico con il blitz compiuti nei confronti dei quattro, fermati a Bruxelles, Ninove, Charleroi e Liegi. “Secondo i primi risultati dell’indagine, sembra che una sala da concerto di Bruxelles sia stata presa di mira specificamente, con un attacco pianificato tra poche settimane”, ha detto l’ufficio della procura.

I sospettati – secondo quanto trapelato nel momento degli arresti – erano in contatto tra loro tramite app di messaggistica. Durante le perquisizioni, subito dopo il blitz delle unità speciale, gli investigatori non hanno rinvenuto armi né esplosivi nelle abitazioni. I tre minorenni saranno ora messi a disposizione della procura giovanile del loro luogo di residenza, mentre l’adulto, fermato a Liegi, sarà sentito dal giudice istruttore della capitale belga.

Negli ultimi anni il Belgio è stato scosso da attacchi estremisti. L’ultima è avvenuta nel mese di ottobre, quando due tifosi svedesi sono stati uccisi nella capitale. L’anno scorso una giuria ha giudicato sei persone colpevoli di omicidio terroristico per attacchi estremisti all’aeroporto di Bruxelles e a una stazione della metropolitana che hanno ucciso 32 persone nella più sanguinosa violenza in tempo di pace del Belgio nel 2016, parte di un’ondata di attacchi in Europa legati al gruppo Stato islamico.

Tra i condannati per il loro ruolo nell’attentato suicida del 2016 c’era Salah Abdeslam, che sta già scontando l’ergastolo senza condizionale in Francia per il suo ruolo negli attacchi che hanno colpito i caffè di Parigi, la sala concerti Bataclan e lo Stade de France nel 2015. Gli attentati di Parigi e Bruxelles erano collegati alla stessa rete Isis.