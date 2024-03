Un spiraglio per raggiungere un accordo sulla tregua, come già riportato ieri da alcuni media statunitensi, si è aperto. Un alto funzionario di Hamas ha detto che una pausa nella Striscia di Gaza è possibile “se Israele accetta le richieste di Hamas, che includono il ritorno degli sfollati palestinesi nel nord di Gaza e un aumento degli aiuti umanitari, ciò può aprire la strada a un accordo (su una tregua) entro le prossime 24-48 ore”. Oggi al Cairo le delegazioni dovrebbero sedersi al tavolo delle trattative sempre delicatissime perché l’organizzazione terroristica non è disposta a rilasciare nessuna informazione sugli ostaggi fino a che non entrerà in vigore “un cessate il fuoco completo e non sarà alleviata in modo significativo la sofferenza degli abitanti di Gaza”, come ha fatto sapere una fonte dell’organizzazione a un giornale nel Qatar, ma i negoziati potrebbero nn partire perché una delle condizioni, secondo una fonte vicina alla delegazione israeliana, è la consegna di una lista di tutti gli ostaggi ancora in vita, cosa che Hamas ha finora rifiutato di fare.

L’obiettivo dell’accordo resta quello di un’intesa prima dell’inizio del Ramadan, il 10 marzo, ma come sempre la trattativa resta appesa ad un filo, anche perché il governo Netanyahu appare irremovibile su un punto: la fazione palestinese deve consegnate la lista degli ostaggi ancora vivi. In attesa di un cessate il fuoco, sono aumentati gli sforzi internazionali per l’assistenza umanitaria. Gli Stati Uniti, dopo l’annuncio di Joe Biden, hanno dato il via all’operazione aiuti con gli aerei militari, lanciando gli aiuti per la popolazione. Aiuti che lo stesso inquilino della Casa Bianca ha definito “insufficienti”.

Sul terreno le forze armate hanno continuato l’offensiva contro Hamas bombardando praticamente su tutta la Striscia. Il ministero della Sanità di Gaza guidato da Hamas, afferma che 25 persone sono state uccise a Rafah dagli attacchi israeliani tra ieri e questa mattina. Ci sarebbero 11 palestinesi uccisi da un attacco aereo israeliano che ha colpito una tenda vicino all’ospedale degli Emirati nel sobborgo di Tel al Sultan e anche un medico che lavorava all’ospedale sul posto. Un altro attacco avrebbe colpito una casa uccidendo 14 membri di una famiglia. Tutto questo mentre resta ancora forte lo shock per la strage di palestinesi di giovedì scorso, oltre 100 morti e 700 feriti, durante la consegna degli aiuti. Secondo il direttore dell’ospedale al-Awda di Jabalia, dove sono stati portati molti dei feriti, circa l’80% di loro presentavano lesioni di arma da fuoco. Anche l’Onu, che ha visitato la struttura, lo ha confermato. L’esercito israeliano invece ha ribadito che la maggior parte delle persone sono morte nella calca. Ed ha definito “infondata l’affermazione che abbiamo attaccato intenzionalmente il convoglio. Eravamo lì per proteggere quell’operazione”, ha assicurato un portavoce dell’Idf. Intanto l’Ue, attraverso l’alto rappresentante Joseph Borrell, è tornata a chiedere “un’indagine internazionale imparziale”.

La consegna degli aiuti resta la sfida principale per Gaza, nella misura in cui l’Oms ha denunciato che almeno dieci bambini sono morti per malnutrizione negli ultimi giorni. Anche gli Stati Uniti sono scesi in campo direttamente: tre C-130 dell’Air Forces Central hanno lanciato 66 pacchi contenenti circa 38.000 pasti. Seguendo l’esempio di Egitto, Giordania, Emirati e Francia. La radio militare israeliana ha descritto l’intervento dell’aviazione Usa come “un chiaro segno di insoddisfazione” di Washington nei confronti dell’alleato per la grave situazione umanitaria nella Striscia.