Il Tempo cambia direttore. Tommaso Cerno guiderà il quotidiano della famiglia Angelucci. Prende il posto di Davide Vecchi, che ha diretto il giornale di piazza Colonna per due anni. Gli editori hanno scelto il giornalista friulano, 49 anni, già direttore del settimanale L’Espresso e del Messaggero Veneto e condirettore de La Repubblica. L’ex senatore del Pd lascia il quotidiano L’identità, diretto nell’ultimo biennio: “Ringrazio l’editore per la fiducia, il direttore Vecchi per il giornale vivo e forte che eredito, i giornalisti e le firme del Tempo”, dice il neo direttore.

Nato a Udine, Cerno è stato dirigente nazionale dell’Arcigay e fra i promotori del Gay Pride di Venezia. Nel 1995 si candidò senza successo alle elezioni comunali di Udine con Alleanza Nazionale. Poi divenne assistente del vicesindaco di Udine Andrea Montich. Ha lavorato anche come addetto stampa del sottosegretario Mauro Fabris nel governo Amato II. A L’Espresso dal 2014 ne diventa direttore due anni più tardi. Dal 2017 assume la carica di vicedirettore de La Repubblica, ma poco dopo si mette in aspettativa e si candida al Senato con il Pd venendo eletto nel collegio uninominale di Milano-Centro, l’unico seggio di Palazzo Madama conquistato dal centrosinistra in Lombardia.