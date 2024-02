A un mese dalla scomparsa di Sandra Milo, sua figlia Azzurra ha pubblicato un toccante post sui social con una foto inedita dell’attrice e parole cariche d’affetto. Su Instagram, sul profilo ancora attivo di ‘Sandrocchia’, Azzurra ha condiviso una delle ultime foto della madre, scattata poco prima della sua morte, avvenuta il 29 gennaio scorso. Nell’immagine, Milo appare senza trucco, in vestaglia, mentre gusta la sua colazione. È un momento di intimità, un istante catturato nella normalità della vita domestica, che svela la bellezza autentica e disarmante della donna dietro la maschera della diva.

Il messaggio che accompagna la foto è una commovente testimonianza del dolore e della mancanza che Azzurra e i suoi fratelli Ciro e Deborah stanno vivendo: “Un mese esatto senza avvertire la tua presenza…Da quando sei andata via non sono più riuscita a sedermi alla nostra tavola per fare colazione“. Le parole di Azzurra descrivono un vuoto che si fa sempre più tangibile con il passare del tempo, un vuoto che si riflette nei gesti quotidiani, nei suoni della casa e nelle abitudini familiari.

L’emozionante omaggio alla madre ha suscitato un’ondata di affetto da parte dei fan e degli amici di Sandra Milo, con numerosi messaggi di sostegno e conforto che continuano ad arrivare, come quelli di Daria Bignardi e Maria Grazia Cucinotta, che si uniscono nel ricordare Sandra Milo e nel condividere il dolore dei suoi cari.