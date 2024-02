E’ un vero e proprio giallo con i contorni ancora tutti da chiarire quello di Antonella di Massa, la 51enne ischitana, ritrovata morta ieri mattina a dieci giorni dalla sparizione dagli inviati di Chi l’ha visto?. Dal primo esame medico-legale il corpo non presenta segni apparenti di violenza ma sono state trovate delle ecchimosi. Compatibili con una caduta o con delle percosse. E quindi, anche se per la 51enne si punta al suicidio, la procura di Napoli non esclude adesso l’omicidio. Anche per un altro fattore: nonostante fosse sparita da dieci giorni, la donna sarebbe morta 24 ore prima del ritrovamento del suo corpo in un terreno privato a Succhivo, sotto un albero di arance. Un’area già setacciata sin dal giorno della scomparsa, insieme alle altre zone impervie ed urbane da carabinieri, vigili del fuoco, soccorso alpino, capitaneria di porto e protezione civile, con l’aiuto di elicotteri, scanner termici, droni e cani molecolari. Difficile che il cadavere sia sfuggito a decine di persone impegnate nelle ricerche. La proprietaria del fondo, inoltre, assicura che è stata lì domenica scorsa e che il corpo lì non c’era.

Ma allora dove e, soprattutto, con chi è stata per nove giorni? La donna 51 anni, alta 1,70 m, occhi e capelli di color castano. Al momento della scomparsa il 17 febbraio, indossava un giubbotto blu scuro con cappuccio di pelliccia, pantaloni e stivaletti neri e portava occhiali da vista. Aveva con sé il telefono che però risultava sempre spento e che è stato ritrovato nell’auto. Sposata con Domenico Raco detto Mimmo, maresciallo dell’Esercito, e madre di due figlie, Alessia e Flavia. Nelle ore successive alla scomparsa erano state proprio le figlie a lanciare un appello via social: “Mamma, torna o fatti sentire. Tutto si risolverà e noi ti abbracceremo”. Al momento non viene scartata alcuna ipotesi: gesto estremo, malore, omicidio. Indagano i carabinieri, nelle prossime ore la Procura di Napoli disporrà l’autopsia.