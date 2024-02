Un prete è stato trovato morto all’interno di una cabina per le fototessere davanti a una scuola a Roma. Secondo le prime ricostruzioni, la scoperta è avvenuta questa mattina nella zona di Tor Sapienza. Un passante ha notato un uomo immobile all’interno della struttura e ha subito chiamato il 112: una volta sul posto, i soccorritori hanno accertato il decesso dell’uomo, identificato poi in un prete ortodosso di 66 anni.

Senza evidenti segni di violenza sul corpo, secondo un primo esame del medico legale intervenuto, l’uomo sarebbe deceduto per cause naturali. Quindi sul corpo del prete non sarà effettuata l’autopsia. La salma è stata affidata dall’autorità giudiziaria alla confraternita della chiesa di via San Pellegrino.