La decisione nel processo in corso presso l’Alta Corte di Giustizia britannico per l’estradizione di Julian Assange negli Stati Uniti è una decisione molto attesa. Assange, che rischia una condanna a 175 anni di carcere per aver pubblicato documenti riservati negli Stati Uniti, ha trascorso oltre un decennio vivendo tra una piccola stanza dell’ambasciata ecuadoriana e ora nel carcere di massima sicurezza di Belmarsh, dove trascorre la maggior parte delle sue giornate da solo. L’udienza, iniziata la scorsa settimana, è l’ultima opportunità per Assange di appellarsi all’ordine di estradizione firmato da Sajid Javid, allora ministro dell’interno britannico, nel 2019. Se non vincerà l’appello, potrà essere estradato negli Stati Uniti entro 28 giorni. Secondo Jennifer Robinson, una avvocata per Assange, i giudici erano preoccupati che le accuse contenute nell’atto di accusa, se Assange fosse stato estradato negli Stati Uniti, avrebbero potuto comportare la pena di morte.

Il verdetto è ovviamente molto atteso a causa della fama personale di Assange, ma sarà un verdetto di ampia portata per il giornalismo e la libertà di parola in generale.

Le organizzazioni che rappresentano i giornalisti, tra cui Reporters Without Borders e il sindacato britannico National Union of Journalists (NUJ), sostengono il caso di Assange, molti dei quali rappresentano giornalisti i cui servizi sono stati realizzati grazie alle informazioni di WikiLeaks. Infatti, una delle domande poste agli avvocati che rappresentano gli Stati Uniti era cosa sarebbe successo nel Regno Unito se un giornalista avesse ricevuto informazioni dai servizi di intelligence su illeciti interni e le avesse pubblicate sui giornali.

Questa domanda ha dato luce alla tesi degli Stati Uniti. L’estradizione di Assange potrebbe creare un pericoloso precedente in cui qualsiasi giornalista o informatore che riveli illeciti da parte degli Usa potrebbe essere perseguito ed estradato in quel Paese.

La presentazione principale degli Stati Uniti è che le azioni di Assange sono andate ben oltre il giornalismo e che hanno messo in pericolo fonti critiche per le operazioni di sicurezza. Finora, i tribunali del Regno Unito hanno accettato questi ragionamenti degli Stati Uniti, mentre il motivo principale per cui Assange è rimasto nel Regno Unito è il rischio di suicidio se dovesse affrontare l’estradizione, a causa della sua già fragile salute mentale.

Non è ancora chiaro quale decisione prenderà il tribunale. Tuttavia, non si tratta dell’ultima goccia che fa traboccare il vaso per Assange. Se il tribunale autorizzerà l’estradizione, la sua squadra legale presenterà un ultimo appello alla Corte europea dei diritti dell’uomo per fermare l’estradizione con un ordine “Rule 39”. Questi ordini “Rule 39” vengono emessi quando un individuo rischia la vita, la tortura o la punizione, ma sono utilizzati solo in circostanze eccezionali. L’ultima volta che la Cedu ha utilizzato una misura di questo tipo contro il Regno Unito è stato nel giugno 2023, quando ha impedito il primo volo di deportazione verso il Ruanda, dove il Regno Unito aveva organizzato il trattamento dell’asilo offshore, con la motivazione che avrebbe messo in pericolo la vita delle persone deportate.

C’è potenzialmente un’altra strada, anche se più silenziosa, per la libertà di Assange. Julian Assange è cittadino australiano. Il Parlamento australiano, sostenuto dal Primo Ministro Anthony Albanese e dal suo governo, ha recentemente approvato una mozione che chiede il rilascio di Assange. Parlando in Aula, Albanese ha dichiarato che “quando è troppo è troppo” e che è giunto il momento di riportare Assange in Australia. Dall’aperto sostegno del governo australiano ad Assange, sembra che siano in corso sforzi diplomatici da parte del governo australiano per impedire l’estradizione di Assange.

Anche se la storia di Assange negli ultimi dieci anni è stata dura, c’è ancora speranza per lui. Tuttavia, se la sua estradizione dovesse essere ostacolata, in un mondo attualmente pieno di conflitti, i giornalisti che raccontano le guerre si troveranno di fronte a un futuro cupo, in cui la loro capacità di rivelare la verità sarà notevolmente ridotta.