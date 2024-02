“Mi è piaciuta da matti questa cosa: l’avvocato di Vannacci ha detto che anche Galileo Galilei è stato processato per le sue idee. E quindi noi abbiamo Galileo, Giordano Bruno, Vannacci, gli universi mondi e un mondo al contrario. Facciamo allora un affresco ai Lincei e raffiguriamo questo Bar Italia”. È l’ironico commento che Pier Luigi Bersani, ospite di Otto e mezzo (La7), fa delle indagini a carico del generale Roberto Vannacci, in odore di candidatura nella Lega alle europee. Il militare, infatti, è indagato per istigazione all’odio razziale dalla procura di Roma per affermazioni contenute nel suo libro Il mondo al contrario, a seguito di varie denunce presentate da diverse associazioni.

Vannacci, difeso strenuamente da Matteo Salvini, è indagato anche dalla procura militare per peculato e truffa, dopo una relazione ministeriale per ordine dello Stato Maggiore della Difesa, trasmessa poi alla magistratura. E proprio sulla posizione del leader della Lega, Bersani osserva: “Ma per l’amor di Dio, quella roba lì che dice Vannacci c’è anche in giro. Non è che Vannacci se l’è inventata, ma l’ha interpretata. Che poi un generale con le stellette possa ritenersi in grado di dire qual è un essere umano normale… non se ci rendiamo conto. Se parti da lì, tiri un filo per cui non so dove puoi arrivare”.

L’ex ministro conferma poi di aver ricevuto la notifica della querela per diffamazione che Vannacci ha sporto nei suoi confronti: “Francamente sono giorni di soddisfazione per me, perché io voglio davvero capire questa cosa qui. Io non ho insultato nessuno. Ho fatto una domanda precisa e pretendo una risposta: nel Bar Italia se uno dà dell’anormale a un gay, può dare del coglione a un generale? Se passa il principio che uno, magari con le stellette, può decidere qual è l’umanità normale, siamo avanti coi lavori, eh”.

E conclude: “Vannacci è stato querelato da tanti per diversi motivi. Io non sono di questa linea: ne parli al bar? Parlo al bar anch’io. Infatti io l’ho presa la querela, non l’ho fatta. Adesso vediamo come va a finire. Sono curioso, voglio davvero saperlo”.