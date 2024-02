“Si può studiare una formula per le camere sulle divise degli agenti, così chiunque ha la responsabilità di quello che svolge può essere individuato e visto. Non solo per gli agenti, ma anche per chi si ha di fronte. Così si può stabilire davvero la verità. Ci sono occasioni in cui le persone sono molto aggressive nei confronti delle forze dell’ordine, a prescindere da Pisa. Non si può dare torto a priori alla polizia. Se c’è la possibilità di mettere nelle condizioni di difendere la polizia, io prima di tutto difendo chi difende lo Stato“. Lo ha detto Giovanni Donzelli di Fratelli d’Italia, intercettato fuori da Montecitorio, che ha proposto di installare le bodycam sulle divise degli agenti.