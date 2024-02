Scontro acceso a Coffee break (La7) tra il deputato di Avs Angelo Bonelli e il viceministro della Giustizia Francesco Paolo Sisto sul preoccupante discorso tenuto ieri dalla presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, circa il riarmo della Ue (“Servono appalti congiunti sulle armi, come è avvenuto su vaccini e gas. I rischi di una guerra non dovrebbero essere esagerati, ma bisogna prepararsi. Dobbiamo potenziare la nostra capacità industriale della difesa nei prossimi cinque anni”).

Se Sisto applaude le parole della presidente tedesca, di avviso opposto è Bonelli che commenta: “L’ho trovata fuori luogo, preoccupante e francamente non condivisibile Trovo che paragonare i vaccini alle armi sia la cosa più brutta che si possa fare, perché si mettono sullo stesso piano strumenti che salvano la vita con le armi, che ammazzano e uccidono. L’Europa investe in armamenti 350 miliardi di dollari, quattro volte di più della Russia. Questa corsa al riarmo – spiega – ridurrà la possibilità di investire sul welfare ad esempio, quindi avremo seri problemi sulla sanità, sulle infrastrutture e su tanto altro. Serve invece una politica della diplomazia e della pace e questa corsa al riarmo à la dottor Stranamore porta il nostro pianeta verso un baratro. In Ue servono leader che non parlino come la von der Leyen, ma che perseguano politiche diplomatiche e di pace per arrivare a un punto fermo e far cessare anche questa guerra allucinante“.

Sisto dissente: “La terapia che Bonelli sponsorizza è inutile, perché siamo di fronte a un soggetto che non vuole saperne di trattative e di pace. Poi esorcizziamo un altro fantasma: ma dove sta scritto che queste risorse per le armi sottrarranno risorse al welfare? È una ipotesi del terzo tipo. Investire negli armamenti non significa sottrarre risorse al welfare, io penso che ci sarà la possibilità di mantenere le une e le altre”.

“Ma veramente lo ha detto il suo ministro dell’Economia Giorgetti – replica Bonelli – Le risorse non ci sono. Non venga adesso a dire agli italiani che investiremo in armamenti e poi saremo in grado di lanciare la sanità, l’assistenza sociale, le infrastrutture”.

“Mi puoi dimostrare il contrario?”, chiede il senatore di Forza Italia.

“Francamente io penso che dobbiamo avere cura della nostra intelligenza e non prendere in giro gli italiani“, replica Bonelli.

“Ognuno ha cura della propria intelligenza”, ribatte Sisto.

“Infatti io ho cura della mia – rilancia il leader dei Verdi – e per questo motivo le rispondo che lei sta dicendo una grande sciocchezza“.

“Moderiamo i termini – sbotta Sisto – ‘Sciocchezza’ è un insulto“.

“No, non è un insulto”, rchiosa Bonelli.