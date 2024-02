Visita in carcere al padre della compagna. Il ministro Matteo Salvini si è recato questa mattina all’istituto penitenziario di Sollicciano dove da ieri è recluso Denis Verdini, l’ex senatore di Ala, padre di Francesca. Secondo quanto trapela Salvini ha visitato il carcere e poi ha incontrato, nella sala colloqui, Verdini, dopo essere stato autorizzato dalla direttrice del carcere fiorentino Antonella Tuoni. Secondo quanto apprende LaPresse da fonti accreditate il colloquio del vicepremier, avvenuto poco dopo le 11, è stato autorizzato in qualità di “congiunto”.

Denis Verdini è tornato nel carcere di Sollicciano, a Firenze, dopo la revoca dei domiciliari a causa della violazione della misura. A Verdini, che stava scontando dal 2021 la condanna definitiva a 6 anni per il crac del Credito Cooperativo ai domiciliari nella sua villa al Pian dei Giullari, sulle colline intorno a Firenze, è stata contestata dalla procura di Roma l’evasione per alcune cene a cui avrebbe preso parte nella capitale con manager e politici.

L’istanza di revoca era stata presentata dalla Procura generale fiorentina dopo esser stato indagato dalla Procura di Roma per il reato di evasione – inchiesta svelata dal FattoQuotidiano nel settembre scorso – per tre incontri serali avvenuti nella Capitale tra ottobre 2021 e gennaio 2022, alla presenza di politici, imprenditori e dirigenti pubblici. Si tratta di cene documentate nelle informative della Guardia di Finanza, agli atti di un’altra inchiesta, quella sugli appalti Anas dove Verdini è indagato per corruzione insieme al figlio Tommaso e altri. A gennaio, la Procura di Roma ha chiuso l’inchiesta per evasione e ha inviato gli atti a Firenze.