“Non mi piace quando attaccano figli e mogli per motivi politici. Io non ho mai fatto mezzo favore a nessuno, gli appalti vanno ai più bravi, conta il merito, l’offerta e il prezzo, io non sono mai stato sfiorato da nessuna indagine”. Così Matteo Salvini ai microfoni di Rtl 102.5, ha commentato l’inchiesta sugli appalti Anas che ha portato ai domiciliari Tommaso Verdini, fratello della sua compagna e figlio di Denis Verdini.

“Conosco il fratello di Francesca ed è un ragazzo in gambissima, quindi ho nessun dubbio. In questi anni amici carissimi sono finiti sputtanati sui giornali per settimane, Morisi, Savoini, poi è finito in niente, archiviato”, ha proseguito il ministro delle Infrastrutture facendo anche l’esempio di Chiara Ferragni. “A me non piace l’accanimento su qualcuno in difficoltà”, ha spiegato ancora il leader della Lega.