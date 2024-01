“La ringrazio, ministro Ciriani, per essersi prestato a fdel ministroche scappa dal confronto con quest’Aula, spalleggiato dalla stessa presidente Meloni , secondo la quale non deve riferire. L’Aula la diserta,e nelle sue interviste dice una marea di bugie, di omissioni e di giudizi avventati”. Ad attaccare è il deputato M5snel corso del question time alla Camera in merito all’interrogazione relativa all’inchiesta sugliIn assenza di Salvini, è stato il ministro per i rapporti con il Parlamento Ciriani a rispondere all’interrogazione, rivolta però al collega, titolare delle Infrastrutture e trasporti. “L’indagine è attualmente nella sua fase istruttoria e il ministro Matteo Salvini non è coinvolto”, si è difeso Ciriani.