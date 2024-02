Ordine annullato? Niente paura, ci pensa Elon Musk. Quello che potrebbe suonare come uno slogan pubblicitario, è ciò che successo ad una piccola pasticceria di San Jose, nel cuore della California. L’attività si è trovata al centro di un clamoroso episodio dopo che il gigante dell’auto elettrica Tesla ha annullato una vendita di 4.000 mini torte, lasciando l’azienda in difficoltà. La vicenda ha assunto una svolta inaspettata quando il miliardario Musk ha deciso di intervenire personalmente, promettendo di “rimediare” alla situazione.

“Tesla ha finalmente saldato i $2.000 che mi erano dovuti“, ha confermato Voahangy Rasetarinera, titolare della Giving Pies, contattato dal The Guardian. La promessa dell’imprenditore di risolvere la situazione è arrivata dopo un suo intervento su X (ex Twitter): “Apprendo solo ora dell’accaduto. Farò in modo che le cose vengano sistemate con la pasticceria“, aveva scritto. Detto fatto, in men che non si dica. Il disguido ha preso piede quando Tesla, in occasione di San Valentino, aveva dapprima commissionato alla panetteria un ordine last-minute di 2.000 torte, salvo poi raddoppiarlo a 4.000, per poi annullarlo completamente senza effettuare alcun pagamento. Rasetarinera ha raccontato di aver dovuto rifiutare altre richieste di catering per il Mese della Storia Nera, di aver acquistato forniture extra e di aver preparato il suo personale a un “intenso programma di produzione”, tutto senza ricevere compensi.

La proprietaria non ha esitato a criticare la cultura aziendale della multinazionale che, a suo dire, privilegia la convenienza rispetto alla responsabilità, trascurando gli interessi di piccole realtà commerciali: “Questa esperienza mi ha ricordato quanto le piccole imprese siano vulnerabili di fronte alle grandi corporazioni”, ha sottolineato Rasetarinera. In seguito all’esposizione mediatica, la Giving Pies ha ricevuto un’ondata di sostegno. Il supporto della comunità è stato tale che, nel corso del weekend, centinaia di clienti si sono accalcati davanti al negozio per acquistare le torte, lasciando la Rasetarinera “sbalordita” dalla risposta positiva.