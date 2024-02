Il Coordinamento dei Collettivi Studenteschi ha tenuto un presidio davanti all’Alcatraz di Milano, in via Valtellina, martedì 27 febbraio, dove una studentessa statunitense di 20 anni è stata violentata in un parcheggio dopo essere uscita dalla discoteca. Intanto l’uomo accusato della violenza sessuale, resta in carcere. Il giovane era stato bloccato da due addetti alla sicurezza del locale poiché indicato come il possibile autore dell’abuso compiuto in un parcheggio sopraelevato nonostante i ‘no’ ripetuti della studentessa. Sono state le grida di aiuto della 20enne ad attirare l’attenzione di alcuni ragazzi (tre i testimoni oculari) mettendo in fuga il ragazzo ora detenuto a San Vittore.