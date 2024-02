Un bus che stava trasportando questa mattina 40 studenti tra i 14 e i 18 anni delle scuole superiori a Baragiano in provincia di Potenza è finito fuori strada. L’autista per evitare lo scontro frontale con un’Alfa Romeo 147 è uscito dalla sede stradale adagiandosi sul lato destro e i ragazzi sono usciti autonomamente dal pullman, alcuni di loro, soccorsi dal 118 e dai carabinieri della Compagnia di Potenza giunti sul posto, sono stati portati in ospedale per degli accertamenti. I feriti più gravi sono l’autista del bus e l’uomo che era alla guida dell’automobile, che è rimasto incastrato nella vettura. Sul posto sono al lavoro i Vigili del fuoco e gli operatori sanitari del 118. Secondo il direttore del 118 Basilicata soccorso, Libero Mileti, nessuno degli studenti che si trovava sull’autobus sarebbe rimasto ferito gravemente. In fase di ricostruzione, da parte dei carabinieri, anche la dinamica dell’incidente. Da quanto risulta, tra l’autovettura e l’autobus potrebbe esserci stata una collisione di lieve entità.