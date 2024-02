L’allerta rossa per il maltempo in Veneto sta creando da martedì disagi soprattutto a Vicenza. Nella città veneta, n assoluto una delle città più colpite dall’ondata di maltempo, la situazione è molto critica. Secondo quando spiegato dal sindaco Giacomo Possamai in un videomessaggio registrato alle 5 dopo una riunione del Coc “continua l’allarme: chiusa infatti la tangenziale per allagamenti così come pure numerose strade in città”.

“Chiediamo a tutti di limitare gli spostamenti – l’appello del primo cittadino – per consentire interventi di soccorso e protezione civile”. Nella notte il Bacchiglione ha sfiorato i 5 metri e mezzo e questo ha convinto i tecnici ad aprire il bacino di laminazione di Caldogno, che è dunque entrato in funzione. “La situazione è critica, ci sono allagamenti importanti in particolare nella zona del Retrone (nella foto, ndr)). Evitate in tutta la città interrati e sottopassi. Limitate gli spostamenti per consentire gli interventi di soccorso e della protezione civile” l’appello del sindaco.

Intanto prosegue l’interruzione della linea ferroviaria Milano-Venezia: la circolazione permane sospesa tra Vicenza e Padova per condizioni meteo critiche che stanno provocando il rischio di esondazione di alcuni fiumi come comunica Trenitalia con un annuncio sul sito trenitalia.com. Tecnici e Protezione Civile – si legge – sono impegnati per consentire la regolare ripresa della circolazione ferroviaria. I treni Alta Velocità ed Euronight possono subire cancellazioni ed essere instradati su percorsi alternativi con un maggior tempo di percorrenza fino a 150 minuti. I treni Regionali possono subire limitazioni di percorso e cancellazioni. Almeno fino alle ore 12 è previsto che i Frecciarossa siano instradati su percorsi alternativi, con conseguenti ritardi.