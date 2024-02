“La difesa comune europea è un progetto assolutamente da coltivare, ma va impostato bene. Deve servire a razionalizzare gli investimenti militari, le spese e le diseconomie di scala. Quindi non si deve fare debito comune per aumentare” le spese militari. Così il presidente del M5s, Giuseppe Conte, a margine del convegno “Lavoro povero e sostegni alla povertà – Legge sul salario minimo e Reddito di cittadinanza” commenta le parole di Ursula Von der Leyern che questa mattina ha detto che “servono più armi” e che queste vanno prodotte “come abbiamo fatto con i vaccini”.

Poi dal palco dell’evento, Conte aggiunge: “L’attuale governance europea sta facendo partecipare l’Europa a una corsa al riarmo folle senza nessuna prospettiva reale di utilità per i cittadini europei. In questa competizione alle porte per l’Europa dovremo far capire a chi vuole rimanere a casa perché sono solo elezioni europee, che lì si decideranno i nostri destini, i nostri soldi e la tipologia degli investimenti”.