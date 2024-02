Si svolge alle 15, il question time alla Camera con i ministri Guido Crosetto, Orazio Schillaci e Francesco Lollobrigida.

Il ministro della Difesa risponde a interrogazioni sull’adozione di un piano di sviluppo dell’industria bellica italiana al fine di intensificare il supporto all’Ucraina, nel quadro degli aiuti europei; sulle iniziative volte a scongiurare un aumento delle spese militari per favorire interventi per la transizione ecologica e a sostegno delle componenti più fragili della società; sull’Accordo di cooperazione in materia di sicurezza tra Italia e Ucraina firmato a Kiev il 24 febbraio 2024.

Il ministro della Salute, Orazio Schillaci, risponde a interrogazioni sulle iniziative volte ad estendere al personale medico gli incentivi fiscali previsti per il rimpatrio di docenti e ricercatori, al fine di sopperire alla grave carenza di personale; sulle iniziative volte al superamento delle permanenti criticità nel contenimento della brucellosi e della tubercolosi bovina e bufalina nel Sud Italia; sulle iniziative urgenti volte a stanziare le risorse e ad acquisire l’intesa con la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome al fine di una effettiva attuazione della legge delega in materia di politiche in favore delle persone anziane.

Il ministro dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, Francesco Lollobrigida, risponde a interrogazioni sulla revisione del divieto della denominazione di carne per prodotti trasformati contenenti proteine vegetali di cui alla legge n. 172 del 2023; sulle iniziative volte ad una revisione della Pac in sede europea per una maggiore tutela degli agricoltori italiani; sulle iniziative volte alla tutela delle imprese del comparto agricolo, anche attraverso un pieno coinvolgimento del Parlamento nella definizione delle scelte relative alla nuova Pac; sulle iniziative a sostegno del comparto della pesca e dell’acquacoltura.