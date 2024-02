“Non bisogna mai commentare a caldo. Bisogna trovarsi e ci sarà modo di analizzare come è andata, senza fare drammi da una parte e senza sottovalutare dall’altra”. Così Massimiliano Romeo, senatore della Lega, commentando la disfatta del centrodestra alle elezioni regionali in Sardegna. “Se è stato sbagliato ricandidare Solinas? Bisogna evitare di litigare – risponde scuotendo la testa – Si fa un’analisi a freddo, con calma, di come sono andate le cose”.