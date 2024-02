I consiglieri regionali del M5s della Lombardia si sono presentati con le maschere antigas in Aula, dove oggi si svolge una seduta del Consiglio regionale sul tema dello smog. “I partiti che governano Regione Lombardia si rifiutano di riconoscere l’evidenza di una situazione di crisi climatica e, vittime del loro negazionismo, condannano i lombardi ad un futuro con la maschera antigas” ha commentato il capogruppo pentastellato Nicola Di Marco che ha parlato anche della relazione in Aula dell’assessore all’Ambiente Giorgio Maione. “Le parole di Maione sono imbarazzanti – ha spiegato -. Ci chiediamo se per fermare l’emergenza l’assessore pensi seriamente di poter abbattere le Alpi, oppure se per tutelare la nostra salute ritenga sia sufficiente la tessera a punti alla quale sta pensando l’assessore Bertolaso?”.

Secondo Di Marco occorre lavorare su “smart working, e trasporto pubblico locale gratuito“, poi “è necessario un grande piano per il futuro e investire in infrastrutture di trasporto sostenibile come metropolitana e ferrovie, dismettendo progressivamente gli inceneritori più inquinanti”.