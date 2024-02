Israele è la più limpida incarnazione dell’apartheid nel mondo. La Relatrice speciale delle Nazioni Unite per i Territori palestinesi occupati, Francesca Albanese, torna a criticare l’operato del governo di Benjamin Netanyahu e le politiche dello ‘Stato ebraico’ nei confronti della popolazione palestinese e lo fa con parole durissime pronunciate alla Conferenza internazionale Pace e giustizia in Medio Oriente, focus Palestina, promossa dal Consiglio comunale di Firenze.

Albanese ha ricevuto gli applausi della platea quando ha affermato senza indugi che quello di Israele “è apartheid, non abbiate paura di dirlo. Il Sudafrica ci ha dato la parola, ma la realtà è incarnata da Israele per eccellenza”. E sugli applausi ha rincarato la dose: “So che non è perché ho detto qualcosa di intelligente – ha aggiunto riferendosi agli apprezzamenti delle persone in sala – ma perché ho pronunciato la parola apartheid. Perché è apartheid”.

La special rapporteur ha poi concluso sostenendo che la Palestina “rappresenta una metafora della violenza persistente e irrisolta che distorce i rapporti umani, ma anche le relazioni internazionali. Purtroppo, questa violenza oscura la ricchezza di cui potrebbero godere palestinesi e israeliani se solo si smantellasse prima il radicato apartheid di Israele”.

Dall’inizio dell’operazione militare su Gaza, ma era successo con meno frequenza anche in passato, Albanese ha più volte criticato le iniziative e le politiche di Tel Aviv per la Palestina, tanto che il governo ha deciso di impedirle l’accesso nel Paese e in Cisgiordania per svolgere il suo lavoro. Una decisione che, ha commentato, non l’ha sorpresa affatto, dato che, ha spiegato, dal 2008 ormai Israele cerca di impedire a lei e ai suoi colleghi di svolgere la loro attività di salvaguardia dei diritti umani.