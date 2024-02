Svelate le avversarie delle squadre italiane agli ottavi di finale di Europa League. Il Milan sfiderà lo Slavia Praga. Per i cechi, si tratta di una nuova sfida con una squadra italiana dopo aver affrontato la Roma nel girone eliminatorio dello scorso autunno. La Roma, invece, incontrerà il Brighton di De Zerbi. L’Atalanta, infine, favorita dall’urna di Nyon, ritrova i portoghesi dello Sporting Lisbona. Per la Fiorentina al Conference league avversario israeliano: dall’urna la squadra di Vincenzo Italiano ha pescato il Maccabi Haifa.

L’Andata è prevista per il 7 marzo, il ritorno il 14 marzo. L’unica eccezione è il match Sporting-Atalanta, che si giocherà martedì 5 marzo, dato che giovedì 7 marzo sarà il Benfica a giocare a Lisbona il suo ottavo contro i Rangers.

Ecco tutti gli accoppiamenti estratti a Nyon: Sparta Praga – Liverpool; Marsiglia – Villarreal; Roma – Brighton; Benfica – Rangers; Friburgo – West Ham; Sporting Lisbona – Atalanta; Milan – Slavia Praga; Qarabag – Bayer Leverkusen;

C’è attesa per conoscere il luogo dove i Viola giocheranno la sfida in trasferta. Vista la situazione in Medioriente, infatti, il Maccabi Haifa non può giocare in Israele.