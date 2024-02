Quanto costa fare una lezione privata di tennis con un maestro come Rafa Nadal o Carlos Alcaraz? La risposta arriva ovviamente da Las Vegas, la città delle follie dove hanno pensato pure a questo. Il prossimo 3 marzo alla Michelob ULTRA Arena del Mandalay Bay Resort and Casino è infatti un programma un match di esibizione tra i due spagnoli (infortuni permettendo), che è stato chiamato “El Slam de Netflix“. La partita infatti sarà trasmessa in diretta streaming in esclusiva dalla nota piattaforma. Ovviamente però sono previste diverse iniziative di contorno, tutte pensate per spennare gli appassionati.

Se i biglietti per assistere a quello che sarà poco più che un palleggio tra Nadal e Alcaraz costano oltre 500 dollari, altri pacchetti messi a disposizioni viaggiano su cifre folli. In particolare, è prevista la possibilità di avere una lezione di tennis con Nadal o con Alcaraz. Il prezzo? Ben 150mila dollari, ovvero circa 140mila euro. Eppure i biglietti sono già andati esauriti. C’è pure la possibilità di “risparmiare” spendendo 25mila dollari per allenarsi con uno tra Frances Tiafoe e Taylor Fritz, due tennisti americani. Per i meno conosciuti John Isner e Sam Querrey bastano invece 2mila dollari a persona.

Alcaraz si presenterà a Las Vegas dopo una spedizione fallimentare in Sud America, dove ha perso in semifinale a Buenos Aires e si è ritirato dal torneo di Rio de Janeiro per una distorsione alla caviglia. Per Nadal invece ancora non è tempo di tornare alle vere competizioni: a quasi 38 anni non ha ancora deciso di ritirarsi, ma al momento le sue attività legate al tennis sembrano legate soprattutto al marketing. Solo pochi mesi fa, infatti, è diventato “ambasciatore” della racchetta in Arabia Saudita.