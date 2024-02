Trump come Navalny. Secondo l’ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump, attualmente in corsa alle primarie del partito Repubblicano, le sue incriminazioni penali sono paragonabili alle persecuzioni subite dal dissidente russo Alexei Navalny, morto nella colonia penale IK-3, in Siberia. La morte in carcere del principale oppositore russo, ha detto, “è una cosa orribile, ma sta accadendo anche nel nostro Paese“.

Così, durante un comizio a Greenville, nella Carolina del Sud, Trump ha insinuato che i casi legali che lo vedono coinvolto in prima persona sono la prova che gli Stati Uniti si stanno “trasformando in un Paese comunista“. L’ennesima stoccata a Biden in campagna elettorale, ma fatta senza mai citare direttamente Putin, che ha da poco fatto un interessato endorsement pubblico in vista delle elezioni americane: “Biden è più esperto e più prevedibile. È un politico della vecchia scuola”.

“Sono stato incriminato quattro volte… tutto a causa del fatto che sono in politica“, ha affermato, “mi hanno incriminato per cose così ridicole“. “È una forma di Navalny”, ha accusato Trump, “è una forma di comunismo, di fascismo“. “Era un ragazzo molto coraggioso”, ha detto. “È tornato indietro, avrebbe potuto stare lontano, e francamente probabilmente avrebbe fatto molto meglio a stare lontano e a parlare dall’esterno del Paese piuttosto che dover tornare dentro, perché la gente pensava che questo potesse accadere, ed è accaduto”.

Non è la prima volta che Trump o i suoi sostenitori accusano l’amministrazione Biden di aver usato la giustizia per una “persecuzione politica”. Intanto risale al 16 febbraio la condanna a Trump per frode finanziaria. L’ex presidente è stato condannato a pagare 354 milioni di dollari per aver gonfiato gli asset della holding di famiglia allo scopo di ottenere condizioni più vantaggiose da banche e assicurazioni. L’ex presidente americano è stato bandito per tre anni dal fare affari nello Stato di New York o avere ruoli apicali in qualsiasi azienda dell’area.