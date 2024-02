“Nascondo banconote in giro per la città. Riuscirai ad arrivare per primo?”. La Cashdrop mania sta dilagando. In pratica ogni giorno sulla pagina Instagram Cash_drop Roma viene caricato un video dove viene inquadrata la mano di una persona che nasconde per terra o su un motorino una o più banconote piegate a soffietto da 50, ma anche da 200. Successivamente si intravede per un istante uno scontrino, infine rapidissimi dettagli del luogo attorno al quale la manina birichina ha nascosto i soldi affinché il luogo venga riconosciuto. I follower in nemmeno quindici giorni sono quasi 30mila.

Mentre i quartieri coinvolti nei filmati sono, per ora, Monteverde, Ostiense e Magliana. C’è chi risponde che è andato a cercare le banconote ma non le ha trovate; chi racconta di aver raggiungo il luogo del nascondiglio quotidiano ma che ci fossero già 10 persone a cercare i soldi; e addirittura chi mostra, a dire il vero da profili privati che sembrano creati ad hoc, di aver recuperato le banconote. Ad ogni modo, in nessun caso il gesto lascia indifferenti. Già pronte del resto sembrano essere online le pagine Instagram di Cash_drop Milano e Cash_drop Napoli. Infine c’è chi suggerisce che esiste un format originario copiato dagli Stati Uniti (che noi però non riusciamo a rintracciare). Insomma, tra Squid Game e la favola di Pinocchio con il Gatto e la Volpe e gli zecchini sepolti sotto l’albero, basta ricordarsi che, appunto, i soldi non cadono mai dal cielo.