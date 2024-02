Un gruppo di Giovani democratici ha organizzato un presidio davanti al Nazareno, dove è in corso la direzione del partito. “Siamo qua sotto – spiega Alessandro Monciotti, segretario dei Gd Roma I, consigliere del primo municipio – e vogliamo che la segretaria Elly Schlein ci incontri. Siamo alcuni iscritti dei Gd arrivati qua per richiedere che venga convocato subito il congresso dei Giovani democratici. Congresso che non viene convocato da quattro anni. E chiediamo lo stop al commissarimento. Vogliamo che si rilanci la giovanile per affiancare il partito nazionale alle europee, aiutandolo nella battaglia delle prossime elezioni”. La segretaria Pd ha poi invitato una rappresentanza di loro a intervenire al Nazareno, alla direzione del partito