“Ancora oggi, al mercato, mi chiamano Pina, ma va bene così, vuol dire che quel gigantesco affresco sociale che Paolo Villaggio ha costruito è davvero entrato nella pelle delle persone”. Milena Vukotic si racconta al Corriere della Sera in una lunga intervista tra pubblico e privato. Per molti rimane, ancora oggi, la moglie di Fantozzi, e a proposito di Paolo Villaggio e del suo carattere spiega: “Molto difficile, ma con me è sempre stato corretto. Con lui e sua moglie Maura siamo stati molto amici […] Paolo era coltissimo e agli occhi di tanti poteva sembrare anaffettivo, ma io, oggi, penso che non fosse così”.

Su di lui l’attrice ha un solo rimpianto: “Quando lui e Maura cambiarono casa, ci siamo scambiati qualche telefonata e, dalla voce, io sentivo che lui non era contento. Ma non siamo riusciti a vederci e allora mi dispiace di non essergli stata vicino quando lui era infelice“.