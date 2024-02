“Alla palestra @virginactiveit di Corso Vittorio Emanuele Milano mi hanno rifiutato la visita medica per continuare a frequentare perché ho più di 55 anni”. Il giornalista Roberto Alessi segnala sui social la vicenda di cui è protagonista, chiedendosi come mai i dottori della struttura si siano rifiutati di fargli la visita che gli avrebbe consentito di rinnovare il certificato medico, e prosegue: “I medici non fanno visite a chi ha più di 55 anni alla Virgin e questa è una discriminazione sull’età, ma pazienza. Ma cosa vuol dire: è pericoloso fare ginnastica oltre i 55 per cui non si pigliano questa responsabilità? E quindi è meglio non avere più di 55 anni per fare ginnastica? Interessanti quesiti”.

Lo sfogo social continua: “Leggermente in contrasto con l’indicazione della medicina che consiglia sempre di fare attività fisica. Invecchiare non è divertente e con queste indicazioni diventa pure scomodo. Ora devo cercare un medico esterno per avere quel certificato”.

Tra le varie ipotesi, nei commenti spunta il parere di un utente che fa sapere: “No sicuramente è che oltre i 55 anni ci sono varie patologie e i la visita medica nelle palestre o medico di famiglia sono come neve al sole dovresti fare una visita medico sportiva ASL completa di elettrocardiogramma sotto sforzo”. Sarà questo il motivo?