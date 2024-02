Simona Quadarella è medaglia d’oro negli 800 stile libero. Dopo il trionfo nei 1500 stile libero, la nuotatrice azzurra trionfa anche negli 800 ai Mondiali di nuoto in corso a Doha, in Qatar. L’azzurra si è imposta con il tempo di 8’17″44, precedendo al termine di un lungo testa a testa negli ultimi 200 metri la tedesca Isabel Gose, argento in 8’17″53, a undici centesimi dalla nuotatrice romana. Bronzo alla neozelandese Erika Fairweather (8’22″26), che ha ceduto nella seconda parte di gara dopo aver condotto nelle prime 7-8 vasche.

“Ero veramente stanca, a un certo punto si è messa anche un po’ male la gara. Le altre sono partite molto forti, ma lo sapevo, sono più veloci di me. Ho dato tutto, penso sia stata una delle gare più faticose che abbia mai fatto. Sono contentissima”, dice l’azzurra dopo la vittoria. “Ho cercato di aspettare più tempo possibile prima di partire, ho guardato molto anche lei (Isabel Gose, ndr), finché non è partita non l’ho fatto, a quel punto ho dato tutto e mi sono detta ‘quello che viene’ – aggiunge Quadarella – Io brava a usare la testa? Credo che questo sia dovuto all’esperienza, sentivo di non essere arrivata nella miglior forma, qui l’esperienza mi ha aiutato molto e anche la voglia di ritrovarmi. Mi sono ritrovata tantissimo, ho fatto meglio di quello che potevo, sono contentissima”.

Quadarella è la prima volta che vince l’oro negli 800 ma, dice, “era una medaglia che cercavo qui”. “Credo che questa fosse una opportunità per testarsi ad alti livelli. Non era mai successo di fare gare così importanti a febbraio, anche questo penso sia molto allenante”, dice ancora Quadarella ai microfoni di Rai Sport. “La dedica? Ai miei genitori, mia sorella e ai miei zii che sono venuti fin qui per fare il tifo – conclude – Volevo regalare una bella emozione anche a loro”.