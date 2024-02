Luto per Snoop Dog. È morto a 44 anni suo fratello Bing Worthington. È stato lo stesso rapper americano a dare la notizia della sua scomparsa con un post pubblicato su Instagram nelle scorse ore: un carosello di foto e video dell’album di famiglia, con ricordi d’infanzia e momenti felici insieme. Tra loro c’erano otto anni di differenza ma il legame che li univa era fortissimo, come dimostrano gli strazianti commenti che Snoop Dog ha pubblicato in queste ore: “Sei tornato dalla mamma“, ha scritto. E ancora, in altri post pubblicati in queste ore con le loro foto insieme: “Saluta la anche la nonna”, “Fino a quando non ci rivedremo”. Al momento non si conoscono le cause della morte di Worthingon ma un sergente del dipartimento della contea di Orange, in California, ha confermato a Nbc News che “verranno effettuati un’autopsia e un esame tossicologico”.

