Ospiti al Tg1 i Ricchi e Poveri hanno mandato un messaggio di vicinanza a Sangiovanni che, nella giornata di ieri, ha annunciato una pausa dalla musica, rimandando sia l’uscita dell’album che il tour. “È capitato anche a noi i primi periodi, sono momenti difficili. Il consiglio che diamo a Sangiovanni è quello di andare avanti e di non preoccuparsi che sicuramente tornerà più forte di prima, noi siamo ammiratori di Sangiovanni”, ha detto Sotgiu, poi seguito da Angela Brambati: “Sì, ma poi è normale che succeda questo, tante interviste, tante cose tutti i giorni. Lui, essendo così giovane, non era abituato ed ha avuto questo momento”.

I Ricchi e Poveri sono stati tra i protagonisti del Festival di Sanremo 2024 grazie alla loro canzone “Ma non tutta la vita” e non solo. Alla domanda della conduttrice se il duo, essendo oramai ospite abituale, provi ancora emozioni per le esibizioni sanremesi, hanno dichiarato: “Sì, sempre. Quando abbiamo finito di cantare facciamo sempre questo (si stringono la mano, dicendo ‘e’ andata’, ndr)”, hanno raccontato. Sul fiocco rosso indossato durante la prima serata: “Era rappresentativo di amicizia, unione, eravamo un pacco da scartare“, hanno spiegato.