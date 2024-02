Da quando Amadeus ha lasciato vacante il posto di conduttore e direttore artistico del Festival di Sanremo fioccano le indiscrezioni su chi potrebbe succedergli. Una delle tante voci riguarda Paolo Bonolis, che come noto ha un contratto con Mediaset in scadenza a giugno. E poi che ne sarà di lui? Il settimanale Oggi sostiene che il presentatore sogni di tornare a Viale Mazzini e di condurre la kermesse, dopo le esperienze di successo del 2005 e del 2009. Ma ci sarebbe un nodo da sciogliere che riguarda la sua ex moglie, Sonia Bruganelli.

Se Bonolis passasse in Rai non consentirebbe alla ex consorte di poter operare con la propria agenzia di casting al fianco del conduttore. Scrive la testata: “L’ex opinionista del Grande Fratello Vip ha infatti un’importante società di casting che collabora sia con Ciao Darwin sia con Avanti un altro. I due programmi Mediaset capitanati da Bonolis rappresentano un importante indotto economico per l’azienda della Bruganelli“. Quale sarà la sua decisione? “Dunque cosa deciderà di fare Paolo? Porterà con sé in Rai anche la sua, ancora amatissima, ex?”. Per conoscere la risposta tocca aspettare e vedere che cosa succederà.