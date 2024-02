E’ morta all’età di 93 anni Marina Bulgari. Nata a Roma nel 1930 la stilista ha avuto, fin da bambina, la vocazione per la moda. L’infanzia è stata un ‘via vai’ tra l’Italia e la Grecia e nel 1973, dopo aver fatto la gavetta nell’azienda di famiglia, Marina ha compiuto il grande passo: succedere al padre in Bulgari. Nel 1976 si è concretizzata la voglia e l’ambizione di mettersi in proprio abbandonando, quindi, la preziosa eredità del genitore.

MarinaB. è il brand di gioielli che ha lanciato sul mercato a partire dal 1977 e che, in poco tempo, l’ha resa un’icona in tutto il mondo. “I gioielli sono i miei figli”, aveva detto. A ricordarla è stata anche la nipote, ed ex socia, Laura Calissoni Colnaghi: “Mia zia ha insegnato a tutte noi donne come combattere nella vita. Era particolarmente audace, brillante. Una donna di visione. Con una preparazione e una visione eccezionali”, ha dichiarato. Tra le numerose vip che hanno apprezzato di più i suoi prodotti vi sono state Marella Agnelli, Sophia Loren e Ivana Trump.