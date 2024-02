Scompare da casa senza motivo, trovano i suoi pantaloni in strada, ma di lui non si trova alcuna traccia da almeno 15 giorni. La scomparsa del 56enne Philip Rogosky a Roma si infittisce di mistero ogni giorno di più. L’uomo, executive producer di numerosi e celebri spot pubblicitari, ha lasciato l’appartamento sulla via Flaminia il 29 gennaio, probabilmente di mattina, e non vi ha più fatto ritorno. Come ricorda la compagna Sara in un servizio andato in onda per il TG3 Lazio la mattina della scomparsa i due hanno fatto colazione insieme “come sempre e poi sono uscita, le sue ultime parole sono state: lascia la spazzatura, la butto io”.

Da quel momento Rogosky si è come volatilizzato: telefonino spento, bancomat mai usato e nessuna traccia di liti, incomprensioni, criticità anche solo momentanee per indurlo ad un allontanamento volontario. La compagna spiega che il lavoro lo appagava e che non c’era alcun problema in famiglia, se non un’influenza che lo aveva debilitato. Gli inquirenti non sanno però che pesci pigliare e ipotizzano che l’uomo sia in uno stato confusionale e che abbia come perso la memoria. Sarebbe l’unica spiegazione possibile perché Rogosky è stato visto in zona Castel Sant’Angelo, il giorno della scomparsa poi più.

L’identikit diffuso è quello di un uomo di mezza età, alto, magro, capelli lunghi e pizzetto. Sull’abbigliamento, l’ultimo dettaglio francamente agghiacciante: Rogosky indossava probabilmente un giaccone verde scuro con cappuccio, un maglioncino e pantaloni bordeaux. Questi pantaloni però sono stati ritrovati in via Flaminia alcuni giorni fa per terra. Nella zona del ritrovo la polizia ha raccolto le testimonianze di alcune persone che avrebbero visto l’uomo ancora vivo aggirarsi da quelle parti.