La Costa d’Avorio ha vinto per la terza volta la Coppa d’Africa, battendo in finale la Nigeria per 2-1 allo stadio ‘Alassane Ouattara’. L’eroe della partita è stato l’attaccante Sebastien Haller, che ha deciso il match segnando a dieci minuti dal termine. Il calciatore nell’estate del 2022 si è dovuto fermare a causa di un tumore maligno ai testicoli del quale è guarito dopo due operazioni e quattro cicli di chemioterapia. A gennaio 2023 Haller è tornato in campo, regalando domenica scorsa la vittoria e il titolo continentale alla propria squadra.

La partita nel primo tempo è stata nella mani della Costa D’Avorio, che ha dimostrato di aver più preparazione tecnica rispetto alla Nigeria. Al 38′ però è arrivata la beffa per i padroni di casa, passati in svantaggio grazie al colpo di testa del calciatore Troost-Ekong. Il pareggio ivoriano è arrivato con Frank Kessie al 68′. Nel secondo tempo la sfida si è accesa, con la rimonta completata grazie al gol decisivo di Haller, che ha portato la sua squadra ad alzare la coppa. Eppure, guardando indietro, la Costa d’Avorio aveva rischiato l’eliminazione nella fase a gironi, chiusa al terzo posto e passata solo come migliore terza. E poi quattro vittorie folli: partendo dagli ottavi vinti ai rigori contro il Senegal, poi il passaggio del turno in rimonta sul Mali ai quarti e l’1-0 in semifinale contro la Repubblica Democratica del Congo, fino ad arrivare alla clamorosa rimonta in finale. Qualche settimana fa i tifosi ivoriani avevano pianto sugli spalti, sperando di passare la fase a gironi con l’ultimo posto disponibile per le migliori terze. Senza allenatore e con un solo successo in tre partite. Adesso tutti piangono di gioia. Era 9 anni che la Costa d’Avorio non alzava la coppa, l’ultima era stata nel 2015 e prima ancora nel 1992.