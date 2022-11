“La battaglia contro il cancro non è finita”. L’annuncio è di quelli che gettano nello sconforto: Sebastien Haller ha comunicato al mondo del calcio con un post su Twitter che dovrà sottoporsi a un altro intervento chirurgico. Un’operazione, spiega l’attaccante del Borussia Dortmund, ” per eliminare definitivamente questo tumore che mi tiene lontano dal campo”. Il dramma del 28enne franco-ivoriano non è ancora finito.

Haller era stato operato una prima volta dopo che questa estate gli era stato diagnosticato un cancro ai testicoli. La notizia era arrivata poco dopo il suo trasferimento dall’Ajax al club tedesco. Dopo l’intervento, per l’attaccante è cominciato il periodo di chemioterapia. Ora la decisione di operarsi nuovamente, per provare a tornare a giocare a calcio: “Ringrazio tutti per i messaggi di sostegno e per la forza che mi date in questo calvario. Il mio obiettivo è tornare in campo, giocare davanti al muro giallo e segnare il mio primo gol davanti a loro”. “Sarà un momento bello ed emozionante”, conclude Haller.