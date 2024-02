È tempo di finalissima, e la tensione c’è, inutile negarlo. Lo dimostra il fatto che in apertura di puntata Amadeus legge per la prima volta la classifica provvisoria risultante dalle votazioni delle prime 4 serate e quando si arriva al primo posto, che conferma Geolier al comando, l’Ariston torni a fischiare. Inizio friccicarello per il Festival di Sanremo, insomma.

Intanto è stato reso noto che Loredana Bertè ha vinto il premio della critica “Mia Martini”, mentre ad Angelina Mango va il Premio della Sala Stampa Lucio Dalla Radio, Tv e Web.

LA CRONACA DELLA SERATA MINUTO PER MINUTO

22.38 – Diodato inconsapevolmente si fa portavoce del pensiero di tutta Italia: Ti muovi. Ma considerando che i blocchi pubblicitari sono molto ravvicinati non ce la caveremo tanto facilmente.

22.26 – Momento di grande danza all’Ariston con Roberto Bolle che si esibisce nel Bolero. Al termine del numero Fiorello scherza con il danzatore improvvisando posizioni e passi di danza.

22.17 – Il coro e l’orchestra accennano Io che amo solo te di Endrigo. Amadeus spiega che l’artista fu costretto ad abbandonare la città natale per tarsferirsi al sud a causa del regime di Tito. “In quegli anni terribili il destino per altri fu ancora più atroce, con la morte di tante persone nelle foibe. Una vicenda a lungo dimenticata che ci fa riflettere sul valore della memoria e della verità”.

22.10 – Ed eccolo Tananai, prontissimo sul Palco Suzuki con la sua Tango. Sempre bella non c’è che dire, così come degna di nota è L’amore in bocca dei Santi Francesi. Il conduttore fa una precisazione circa la mancata ricevuta che molte persone stanno lamentando a proposito del televoto: “Sta arrivando una quantità incredibile di voti, non vi preoccupate se ci vorrà più tempo per avere la conferma”.

21.59 – All’Ariston arriva Tananai, che questa sera si esibisce sul palco in piazza Colombo. Amadeus infatti lo accompagna fuori dal teatro indicandogli la strada. La gara continua con Mahmood e la sua Tuta gold. Sanremo sta diventando il palco dell’Eurovision: più di un artista, compreso Mahmood, porta il corpo di ballo impreziosendo così le esibizioni e regalando un vero e proprio spettacolo al pubblico. Al termine il cantante affrma: “Volevo ringraziare tutti gli artisti e artiste che ci hanno regalato la loro visione del mondo in maniera libera, viva le differenze e la libertà di pensiero sempre e comunque“.

21.53 – Fiorello torna questa volta nelle vesti di presentatore, e introduce la performance dei Negramaro facendo il verso al modo di cantare di Giuliano Sangiorgi. Che idolo. E dà pure la spiegazione “scientifica” di come sia nato il falsetto dell’artista: “Perché nel salento c’è il sole e la sabbia è molto calda quindi quando camminano fanno Aaaaah”.

21.36 – Il Volo ripropone Capolavoro e subito dopo è il turno di Loredana Bertè con Pazza. Pubblicità.

21.28 – È il momento del “cocò” per eccellenza: Fiorello, che fa il suo ingresso stilosissimo con il palco completamente al buio illuminato solo dalle luci che definiscono i contorni degli abiti suoi e dei ballerini (una compagnia ucraina) cantando Vecchio frack sulla base di Billie Jean di Michael Jackson. Commentando i risultati di ascolto lo showman rivolgendosi ad ‘Ama’ dice: “Questo vince le europee e si prende l’Eurofestival. È il suo ultimo Festival perché ha bisogno di riposo: farà I soliti ignoti, l’Arenza Suzuki…”. Poi guarda negli occhi il figlio del conduttore: “Josè 5 anni che sei lì, gli Italiani ti hanno visto crescere. L’anno prossimo che farai? Ti tocca andare a scuola. Già mi immagino il professore: Josè Sebastiani con il codice 01 teleinterrogato […]” e ancora rivolto ad Amadeus: “Comunque qualunque cosa farai non coinvolgermi nei tuoi loschi traffici […] Abbiamo 30 cantanti, pensate che quando finiremo, il primo che ha cantato sarà già in tournée”.

21.17 – Completo rosso e nero, Dargen D’Amico riporta all’Arison la sua Onda alta. Durante la performance scende in platea e bacia Mara Venier, cui consegna poi i fiori. E ci scappa pure un secondo bacio in bocca.

21.12 – Direttamente da Roma Nord Gazzelle con i suoi inseparabili occhiali da sole canta Tutto qui. “Vorrei dedicare questa esperienza a Giovanna, una persona che mi manca tanto”.

21.08 – BigMama si trasforma in principessa di rosa vestita per l’ultima serata e ripropone La rabbia non ti basta. L’artista a fine esibizione si prende qualche secondo per fare una dedica “a chi si vergogna, a chi è insicuro, credete nei vostri sogni e ballate”.



21.03 – Renga e Nek danno il via alla gara dicendosi felici di cantare per primi. Amadeus aggiunge: “Ieri hanno cantato alla fine dopo che Renga aveva mangiato il brasato”. Una cena leggera eh Francé.

20.53 – Amadeus svela per la prima volta la classifica provvisoria data dalle votazioni delle scorse serate: 30) Sangiovanni, 29) Fred De Palma, 28) La Sad, 27) Bnkr44, 26) Renga Nek, 25) Maninni, 24) Clara, 23) Rose Villain, 22) BigMama, 21) Dargen D’Amico, 20) Ricchi e Poveri, 19) Negramaro, 18) Mr. Rain, 17) Santi Francesi, 16) Il Tre, 15) The Kolors, 14) Fiorella Mannoia, 13) Gazzelle, 12) Emma, 11) Il Volo, 10) Alfa, 9) Diodato, 8) Loredana Bertè, 7) Alessandra Amoroso, 6) Mahmood, 5) Irama, 4) Ghali, 3) Annalisa, 2) Angelina Mango, 1) Geolier

Il teatro, di nuovo, non prende bene il primo posto del rapper e fischia. Il conduttore interviene chiedendo rispetto per gli artisti.

20.48 – Fischio d’inizio per la finale con l’inno di Mameli eseguito dalla Banda musicale dell’Esercito italiano.