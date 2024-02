La conferma arriva da uno dei portavoce degli agricoltori abruzzesi che ha aderito a Riscatto Agricolo: “Stasera ci sarà il corteo dei trattori sul Grande raccordo anulare“. Dopo avere annullato la manifestazione prevista per oggi, pertanto, la mobilitazione si sposta sul Gra con tanto di mezzi agricoli: “Sfileremo con tutti i 500 trattori che si trovano al presidio di via Nomentana” spiega Salvatore Fais che parla anche di un accordo verbale già preso con la Questura ma “manca solo l’ufficialità”. L’orario di partenza dovrebbe essere tra le 20 e le 21: “Di giorno avrebbe creato troppo scompiglio”, ha aggiunto Fais. Intanto quattro trattori, in rappresentanza del gruppo di protesta, con le bandiere tricolore e cartelloni con su scritto “Senza agricoltori niente cibo e niente futuro” hanno attraversato piazza della Repubblica, scortati dalle forze dell’ordine, alla volta del Colosseo. Tutto questo mentre i partiti di governo si scontrano sul tema trattori, con la Lega che punta il dito contro il partito di Giorgia Meloni. Fratelli d’Italia, intanto, ha depositato un emendamento al Milleproroghe, in accordo con il ministro Lollobrigida, che posticipa di sei mesi l’entrata in vigore dell’obbligo di assicurazione per i mezzi agricoli. In contemporanea la Lega ha tenuto una riunione in videocollegamento tra i responsabili del partito, coordinata da Matteo Salvini: “Massimo impegno per sostenere il settore e intervenire ancora più efficacemente sull’Irpef“, ha dichiarato il Carroccio in una nota.

Come ormai noto quella di Riscatto agricolo non è l’unica anima della protesta e le divisioni sono evidenti. Sempre a Roma da giovedì è partita la mobilitazione del Cra Agricoltori traditi guidati dall’ex forcone Danilo Calvani. Dall’alba hanno iniziato a riempirsi i sei presidi attorno alla città in attesa di una manifestazione nella seconda metà della prossima settimana. “Nel primo giorno sono circa 300 i trattori che hanno raggiunto le porte della capitale – stima Calvani – ci aspettiamo migliaia di mezzi per la nostra grande manifestazione“. Ai punti di raccolta bandiere tricolore e cartelli su scritto: “Ci state togliendo la dignità” e “No agricoltori, no cibo”.

L’altro fronte è quello di Sanremo. Nessuno salirà sul palco del Festival: secondo quanto deciso dalla Rai, Amadeus leggerà stasera una nota degli agricoltori e allevatori. In circa 50 del Collettivo Agricoltori autonomi Alessandria-Asti sono partiti in pullman e con mezzi propri per raggiungere la città ligure per il presidio autorizzato tra le 13 e le 17. “Il comunicato che sarà letto questa sera sul palco del Teatro Ariston durante il Festival – si legge in una nota del collettivo – è stato condiviso e sottoscritto con il Comitato Riscatto Agricolo di Melegnano (Milano)”. Mercoledì alcuni agricoltori, tutti provenienti dal campo base della protesta di Riscatto Agricolo, hanno portato a Sanremo la mucca “Ercolina 2” fin sul green carpet dell’Ariston. Gli agricoltori hanno detto di voler incontrare Amadeus e Fiorello. “Ci hanno invitati – hanno detto più volte -. Adesso ci chiudete la porta?”. Dopo qualche minuto hanno desistito e sono tornati al campo base. L’idea della lettura del comunicato non convince tutti: “Se non potremo salire sul palco dell’Ariston, saremo costretti a concentrare su Sanremo tutti i trattori dei presidi della Lombardia, del Piemonte e della Liguria”, protestano alcuni.