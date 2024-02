Quella della von der Leyen “è una finta per dare fumo negli occhi al cittadino che non conosce la realtà agricola.” Sono le parole di uno degli agricoltori a bordo dei trattori in corteo questa mattina per le strade di Roma, pronunciate durante una sosta della marcia a piazzale Ugo La Malfa. “Bisogna cambiare completamente le direttive. La comunità europea deve lavorare per i propri paesi, non per le multinazionali estere”, ha aggiunto. Nelle immagini, il transito nei pressi del Circo Massimo e davanti al Colosseo tra i saluti dei turisti.