“Sono confermati i trattori in viaggio per la città, il percorso ancora non lo sappiamo ma saremo scortati dalle forze dell’ordine. Confermo che la manifestazione di San Giovanni è annullata e altri agricoltori verranno qui e faremo un’assemblea di Riscatto Agricolo”. Così uno dei leader di Riscatto Agricolo Toscana, Elia Fornai, rispondendo alle domande dei cronisti. “Ieri in tarda sera sono arrivati 100 trattori e in nottata altri 10, ora stanno arrivando da Pisa – ha continuato -. Il giro sul Gra è ufficiale ma non sappiamo bene l’orario e le modalità. Nonostante tutto, faremo rispetteremo quanto ci chiederà la Questura”.