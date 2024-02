Una specie di revival nostalgico, un tentativo di tenere in vita quel calcio a cavallo tra fine Anni 90 e inizio Anni 2000, ricordato con rimpianto soprattutto dall’Italia, che all’epoca dominava. Tutto questo è la EPG Cup, in altre parole un Mondiale di calcio Over 35. A organizzare la parata di stelle invecchiate è l’Elite Players Group (da cui il nome EPG). Partecipano le 8 Nazionali che hanno vinto almeno un Mondiale (quello vero): Inghilterra, Argentina, Brasile, Francia, Germania, Italia, Spagna e Uruguay.

Luogo, date e regole

Il nuovo torneo si terrà in Inghilterra subito dopo la fine della stagione (l’ultimo atto della Champions è il primo giugno) e prima dell’inizio degli Europei fissato per il 14 giugno. Sono in programma sette match, mentre lo stadio non è stato ancora annunciato: quarti di finale martedì 4 e mercoledì 5 giugno, semifinali sabato 8 giugno, la finale martedì 11 giugno. Le partite dureranno 70 minuti e ovviamente saranno previste le sostituzioni volanti.

Le stelle

Ci saranno ovviamente ex giocatori in campo; per poter partecipare devono aver giocato in Nazionale o aver disputato almeno 100 partite nel massimo campionato. Di fatto, sarà una sfida tra leggende. Per l’Italia il capitano sarà Marco Materazzi e al suo fianco ci saranno certamente Francesco Totti e Fabio Cannavaro. Ecco altri giocatori che saranno presenti:

BRASILE

RONALDINHO

KAKA’

EMERSON

ROBERTO CARLOS

RIVALDO

CAFU

FRANCIA

THIERRY HENRY

CHRISTIAN KAREMBEU

MARCEL DESAILLY

URUGUAY

DIEGO FORLAN

DIEGO LUGANO

SPAGNA

CARLES PUYOL

DAVID VILLA

MICHEL SALGADO

GERMANIA

MESUT OZIL

SAMI KHEDIRA

KEVIN KURANYI

ARGENTINA

HERNAN CRESPO

ESTEBAN CAMBIASSO

PABLO ZABALETA

INGHILTERRA

MICHAEL OWEN

STEVE McMANAMAN

FRANK LAMPARD

ASHLEY COLE

RIO FERDINAND

ROBBIE FOWLER

ITALIA