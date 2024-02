Era il settembre dell’anno scorso quando fu diffusa la notizia che Francesco Corsiglia, già imputato nel processo per violenza sessuale di gruppo che si sta celebrando a Tempio Pausania con Ciro Grillo e altri due ragazzi, era indagato per aver sollevato il top a una ragazza. Oggi la procura di Genova ha chiesto il rinvio a giudizio per l’episodio avvenuto la scorsa estate nel capoluogo ligure. Corsiglia, difeso dall’avvocato Gennaro Velle, è accusato di violenza di lieve entità.

Il pm Federico Panichi nelle scorse settimane aveva sentito due persone che erano presenti quella sera nella discoteca dove era successo tutto. Lo stesso Corsiglia aveva rilasciato spontanee dichiarazioni. Il ragazzo, secondo quanto ricostruito dai carabinieri, aveva sollevato il top a una ragazza di 19 anni mentre ballava in un locale di corso Italia, la passeggiata a mare della movida genovese. Dopo il gesto la giovane lo avrebbe preso a schiaffi in mezzo alla pista. “Dopo avermi strappato il vestito mi ha pregato di non denunciarlo, dicendomi che avrebbe passato grossi guai perché aveva già dei problemi. Ma quello che aveva fatto mi era sembrato troppo grave e così ho subito formalizzato la querela” aveva detto ai carabinieri la giovane genovese. Adesso il giudice dovrà fissare l’udienza .