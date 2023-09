Avrebbe sollevato il top a una ragazza di 19 anni mentre ballava in una discoteca di corso Italia, a Genova. Per questa ragione Francesco Corsiglia è nuovamente indagato per violenza sessuale questa volta dalla Procura del capoluogo ligure. Corsiglia è uno degli amici di Ciro Grillo (figlio del fondatore del M5s, Beppe) già a processo a Tempio Pausania per lo stesso reato. I fatti, della nuova vicenda giudiziaria, risalgono allo scorso luglio. Il pubblico ministero di Genova, Federico Panichi, ha chiuso le indagini e inviato l‘avviso. Adesso il ragazzo potrà decidere se farsi interrogare.

Corsiglia è già a processo per il presunto stupro avvenuto a luglio 2019 in Sardegna, insieme a Ciro Grillo, Edoardo Capitta e Vittorio Lauria. La vittima, in questo caso, era una studentessa italo-norvegese di 21 anni in un residence di Cala di Volpe, in uso alla famiglia Grillo.