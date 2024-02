Fedez è partito per Miami senza Chiara Ferragni. “Ma poi torni?”, è la domanda che ha fatto la figlia Vittoria al papà, che l’ha subito rassicurata. I momenti in famiglia documentati dal duo più discusso del momento non mancano. Ciò che salta all’occhio è però l’assenza di coppia di moglie e marito. Negli scatti, infatti, sono presenti solamente i figli, ma non sono mai tutti e quattro riuniti. Scelta strategica per abbassare il clamore mediatico o c’è qualcosa sotto? Ufficialmente non possiamo saperlo, anche se gli indizi che Fedez e Chiara stiano passando un momento di convivenza non particolarmente roseo sembrano sovrapporsi.

Nei recenti video postati dal cantante si vedono Vittoria, Leone ed il cagnolino Paloma salutare il papà. Il viaggio negli States pare esser stato programmato già diversi mesi fa, anche se è curioso sia capitato proprio nel periodo del Festival di Sanremo che, ricordiamo, è stato pieno di colpi di scena nella passata edizione. Il bacio tra il rapper e Rosa Chemical aveva spiazzato la Ferragni (e non solo) che, nella serie Prime Video “The Ferragnez“, aveva spiegato i malumori causati dall’azione del marito.