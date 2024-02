Voleva offrire la colazione ad una coppia di anziani, ma la cameriera gliel’ha impedito. Il protagonista della storia, rimasto anonimo, ha raccontato di aver visto due signori che facevano colazione e di aver deciso di pagare loro ciò che consumato nella pasticceria. Tuttavia, l’azione è stata proibita da una dipendente dell’attività, perché sosteneva che i due non avessero alcun tipo di problema economico. “Da piccolo mio padre mi portava a fare colazione quasi ogni fine settimana e pagava sempre per una persona anziana seduta in uno dei tavolini della pasticceria – ha scritto l’uomo in un post pubblicato sulla piattaforma Reddit – Gli piaceva mettere in atto questa gentilezza, diceva che lo faceva stare bene. Io ho ereditato questa cosa e quando mi reco in pasticceria, lo faccio sempre. A differenza di mio padre, se non c’è una persona anziana seduta da sola, scelgo un tavolo a caso: genitore single con i propri figli, coppie anziane, chiunque penso che potrebbe accettare il gesto – ha proseguito – Questa mattina, volevo offrire la colazione a due signori e quando sono andato alla cassa per pagare, la cameriera me l’ha impedito chiedendomi se li conoscessi“.

E ancora: “Io ho negato e lei mi ha risposto che dovevo tenere il denaro per me, dato che, ‘quei due‘ (come li ha chiamati lei) sono persone ricche e si sarebbero potute arrangiare. Non so se questa signora li conoscesse o meno, ma la cosa mi ha fatto piuttosto arrabbiare, primo, perché decido io cosa fare e, secondo, perché non è che se una persona è ricca non apprezza un gesto gentile da altri. Alla fine, ha vinto lei: non mi ha lasciato pagare anche la colazione dei signori“, ha concluso il narratore. Il post pubblicato ha riscontrato molto successo su Reddit. Quasi tutti gli utenti si sono schierati dalla parte del protagonista: “Un gesto molto bello rovinato da una persona egoista”, ha commentato uno.